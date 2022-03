Guaranys: Pretendemos anunciar medidas relacionadas a crédito e custo Brasil

O secretário-executivo do Ministério da Economia, Marcelo Guaranys, reforçou que o governo pretende anunciar mais medidas na área econômica nesta semana.

"Pretendemos anunciar medidas relacionadas ao crédito e à redução do custo Brasil", afirmou. Ele ressaltou ainda que o ministro da Economia, Paulo Guedes, já anunciou que redução do IPI "continuará".

"Estamos muito preocupados com o impacto da inflação sobre população pobre", garantiu.

Nesta segunda-feira, o governo anunciou a redução de tributos de importação de etanol, alguns alimentos e bens de informática e capital. Como mostrou o Broadcast, no caso dos alimentos, serão reduzidos a zero itens da cesta básica com maior pelo no INPC: café, margarina, queijo, macarrão, açúcar e óleo de soja.

De acordo com a secretária-executiva da Câmara de Comércio Exterior (Camex), a redução para BIT/BK é possível sem o aval dos outros membros do Mercosul. Do restante, entrará na lista de exceção à tarifa externa comum (TEC) do bloco, mecanismo que também está previsto nas regras do grupo.

O secretário de Comércio Exterior do Ministério da Economia, Lucas Ferraz, completou que a redução total de tributo de BIT/BK de 20%, que considera 10% já anunciado no ano passado, incrementa R$ 282,5 bi no PIB em 18 anos. Tem ainda o efeito de ajudar a combater a inflação, apesar de, nas palavras do secretário, não ser uma "bala de prata".'

