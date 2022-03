Ferraz: Redução de tributo sobre etanol tem impacto de reduzir R$ 0,20 na gasolina nas bombas

O secretário de Comércio Exterior do Ministério da Economia, Lucas Ferraz, disse que a redução a zero do imposto de importação sobre etanol, hoje em 18%, terá impacto de reduzir em R$ 0,20 o litro de gasolina. Esse efeito se dá porque o produto é adicionado à gasolina, além de ser um concorrente direto do combustível. Ele ressaltou que houve alta de 37% no preço do etanol nos últimos 12 meses, que acaba acompanhando o movimento de subida da gasolina. "Intenção é que, com redução de tributo sobre importação de etanol, haja choque de oferta", afirmou Ferraz.

Também foi reduzida a zero a tarifa de importação do café (que era de 9%), margarina (era 10,8%), queijo (era 29%), macarrão (9%) e açúcar (16%). O corte nesses impostos não precisa ser compensado, uma vez que se trata de um tributo regulatório.

A secretária-executiva da Câmara de Comércio Exterior, Ana Paula Repezza, disse que as medidas devem ser publicadas na quarta-feira e, com isso, o corte de tributos sobre alimentos e etanol tem vigência a partir da publicação. Já a redução sobre BIT/BK passa a valer a partir de abril.

