Faturamento da indústria cearense sobe 13,8% em janeiro

O faturamento da indústria cearense subiu 13,8% no mês de janeiro, na comparação com o mês imediatamente anterior.

Os resultados constam da Pesquisa dos Indicadores Industriais, realizada pelo Observatório da Indústria da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC), em parceria com a Confederação Nacional da Indústria (CNI).

O desempenho foi melhor que a média nacional que registrou crescimento de 2,8%. Por outro lado, na comparação com janeiro do ano passado, as quedas foram de 14,6% no caso cearense e de 5,2% no caso do Brasil.

Outros dois indicadores positivos verificados na pesquisa foram o da massa salarial real e o do rendimento médio real, que cresceram 15,5% e 16,3%, também acima da média nacional, que ficou em 4,2% para ambos os parâmetros.

Por sua vez, o emprego na indústria, o número de horas trabalhadas e a capacidade instalada tiveram retração de 0,7%, 6,8% e 0,6%, respectivamente. No cenário brasileiro, tais indicadores ficaram praticamente estáveis (0,1% -0,1% e -0,3%).

