Em pesquisa, 77% avaliam que política monetária dos EUA é muito estimulante

Estudo conduzido pela Associação Nacional de Economia para Empresas (Nabe, na sigla em inglês) dos Estados Unidos aponta que um recorde de 77% dos entrevistados acredita que a política monetária atual é muito estimulante, o maior valor desde que a pesquisa começou, em 1995. Enquanto isso metade dos ouvidos acredita que a política fiscal é muito expansiva. Ao mesmo tempo, apenas 9% dos entrevistados esperam que a meta de taxa de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) suba para 3% até o final do ano de 2023, e 17% esperam que os 3% sejam atingidos até o final de 2024.

Mais de três em cada quatro (78%) dos participantes esperam que a inflação no país fique acima de 3% até o final de 2023.

Quando perguntados sobre o que pode ser feito para mitigar os altos preços da gasolina, 31% recomendam liberar petróleo das reservas estratégicas e quase um quarto (24%) acredita que nenhuma resposta é necessária.

A crise entre Rússia e Ucrânia é vista como um choque negativo para a economia global, com 47% dos entrevistados indicando que o crescimento do PIB será reduzido em mais de 0,5% neste ano. Mais de três quartos (78%) dos participantes da pesquisa esperam que os gargalos da cadeia de suprimentos piorem por causa do conflito.

Sobre a pandemia, quase 80% dos entrevistados acredita que a redução da imigração durante a no período restringiu a atividade econômica e contribuiu para as pressões salariais.

A Pesquisa de Política Econômica da Nabe de março de 2022 resume as respostas de 234 membros da associação. Realizada semestralmente, a pesquisa foi aplicada entre 1º e 8 de março.

