Último lote do dinheiro esquecido é liberado para resgate; veja como consultar

O Banco Central libera a partir desta segunda-feira, 21 de março, o último lote da primeira rodada de liberação do "dinheiro esquecido". Com a liberação, pessoas físicas nascidas e empresas criadas a partir de 1983 podem agendar o saque e transferência via Pix na plataforma valores a receber. O POVO explica abaixo as regras, quem tem direito ao dinheiro esquecido e como fazer a consulta no site valores a receber, confira:



O depósito do dinheiro é feito preferencialmente via Pix de forma escalonada de acordo com o ano de nascimento das pessoas ou de criação das empresas beneficiárias. A liberação do último lote da primeira rodada de pagamento seguirá até o dia 25 de março, com direito a repescagem no dia 26 do mesmo mês.

A partir do dia 28 de março, qualquer pessoa, independentemente do calendário previsto, poderá acessar, consultar e agendar o resgate do dinheiro esquecido. Além disso, no dia 2 de maio, haverá uma nova rodada de liberação do dinheiro esquecido. Veja como irá funcionar:

