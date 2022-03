Construção tem bom desempenho, mas sinalização ainda é de queda, diz CNI

A Sondagem Indústria da Construção, divulgada nesta segunda-feira, 21, pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), aponta que as expectativas em relação à alta da atividade no setor recuaram, apesar do desempenho favorável em fevereiro. Segundo dados divulgados pela pesquisa, o mês passado foi o melhor para o setor nos últimos dez anos, mas o índice ficou em 48,2 pontos, abaixo da linha dos 50 pontos, sinalizando queda na atividade.

Foram entrevistadas 395 empresas: 143 de pequeno porte, 172 de médio porte e 80 de grande porte, entre 3 e 11 de março.

O índice do número de empregados também ficou abaixo da linha em fevereiro, em 49,2 pontos. De acordo com a pesquisa, o índice de intenção de investimento da indústria da construção subiu 1 ponto, para 44,6 pontos, estabelecendo o maior valor desde 2014 para o mês.

Em relação ao Índice de Confiança do Empresário (Icei) da indústria de construção, houve uma queda de 1,3 ponto, para 55,3 pontos. Mesmo com o recuo, as expectativas ainda assim são positivas de acordo com a metodologia da CNI.

"Por estar acima da linha divisória de 50 pontos, que separa a confiança da falta de confiança, o índice indica que os empresários da Construção estão confiantes", assinalou a CNI no estudo.

O empresário do setor espera para os próximos seis meses uma alta do nível de atividade, do número de novos empreendimentos e serviços, da compra de insumos e do número de empregados.

