Preço médio da gasolina no Ceará sobe 13,8% em uma semana e alcança até R$ 8,20

Estado tem o terceiro litro da gasolina mais caro do Nordeste. Em um mês, valor médio do litro subiu R$ 1,10

Em um mês, o valor médio do litro da gasolina no Ceará subiu R$ 1,10 e alcançou a marca de R$ 7,640, segundo dados da pesquisa semanal da Agência Nacional do Petróleo (ANP). No período de uma semana, quando houve o aumento dos preços nas bombas após reajuste da Petrobras, o preço acumulou alta de 13,8%.

Segundo a pesquisa, a gasolina no Ceará não é encontrada por valor menor que R$ 6,99. E o preço máximo pode chegar a R$ 8,20.

Gás de cozinha

Com relação aos preços do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) no botijão de 13 kg - gás de cozinha - o preço disparou e chegou à média de R$ 115,43, com preço mínimo de R$ 93 e máximo de R$ 129.

Óleo diesel

O preço do óleo diesel no Ceará também teve alta expressiva. Em um mês, saltou de R$ 5,88 para R$ 7,08 na média. O preço mínimo foi de R$ 6,75 e o máximo de R$ 7,39.

Fortaleza

Na Capital, o preço médio da gasolina subiu de R$ 6,649 na semana passada para R$ 7,61 nesta semana. O preço mínimo encontrado nos postos foi de R$ 6,99 e podia chegar à máxima de R$ 7,99.

Já o preço do óleo diesel em Fortaleza variou de R$ 5,69 para R$ 6,99 no período de uma semana, variação de R$ 1,30 no preço.

O gás de cozinha teve preço médio variando entre R$ 105,13 e R$ 115,13 no período de uma semana. O valor mínimo encontrado nos varejistas da Capital foi de R$ 93, enquanto o máximo foi de R$ 129, o maior valor do Estado no período pesquisado.

