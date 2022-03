Rússia: BC mantém juros em 20%, após ter subido taxa básica de forma excepcional

O Banco da Rússia (BoR) manteve a taxa básica de juros em 20% ao ano, em decisão de política monetária divulgada nesta sexta-feira. A instituição já havia elevado a referência de maneira extraordinária, de 9,5% para 20%, no final do mês passado, em meio ao choque econômico causado pela invasão russa da Ucrânia.

"No contexto de uma mudança drástica nas condições externas, o forte aumento da taxa básica do Banco da Rússia em 28 de fevereiro ajudou a sustentar a estabilidade financeira e impediu aumentos descontrolados de preços", explica o Banco, no comunicado.

A entidade não cita nominalmente o conflito com os ucranianos, mas ressalta que a economia russa atravessa uma fase de "transformação estrutural de larga escala", que será acompanhada por uma "temporária, mas inevitável" escalada inflacionária.

Nesse contexto, o BoR reforça objetivo de assegurar uma "gradual adaptação" da atividade econômica para derrubar a inflação à meta de 4%, o que só deve ocorrer em 2024, segundo a previsão do banco. "No curto prazo, é provável que o efeito de fatores pró-inflacionários seja acentuado por expectativas de inflação altas e não ancoradas", projeta.

