Guedes revela possibilidade de ampliar redução do IPI para até 35%

A redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) autorizada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro pode ser ampliada em breve para até 35%. A informação foi revelada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, durante fala em evento empresarial no Ceará, na manhã desta sexta-feira, 18 de março. A última alteração implementada no imposto adota redução de 18% até 25% a depender do tipo de produto.

"Já conseguimos reduzir 25% e talvez a gente consiga 35% de redução do IPI", revela Guedes ao destacar que tem mantido conversas e reuniões com Bolsonaro para tratar do tema. O ministro disse inclusive ter conversado com o presidente do Brasil sobre o assunto na quinta-feira, 17 de março.

As declarações do ministro fizeram parte de seu discurso durante o Seminário Economia Brasil, no hotel Gran Marquise, em Fortaleza. O Seminário é uma realização da Dinâmica Feiras e Eventos e tem como tema “A Economia Brasileira frente aos Desafios Mundiais”.

No evento, o ministro chegou a reforçar sua crença nas privatizações como caminho para o crescimento econômico no Brasil e afirmou que a privatização da Eletrobras, dos Correios e dos portos de Santos e de Vitória "são para este ano".

Ao defender o setor privado como grande mantenedor da economia brasileira, Guedes faz um novo aceno a classe empresarial ao defender uma política de redução da carga tributária. Além de ampliar as reduções já alcançadas, o ministro defende ações que fixem os impostos de modo que não mais ocorra altas na carga tributária.

Ainda comentando sobre política de encargos tributários, Guedes relata uma preocupação com o que chamou de "camelódromo digital" ao se referir a grandes plataformas de e-commerce e outros tipos de vendas online que apresentam tributação abaixo do ideal ou inexistente.

"Quem não paga imposto vai ter de pagar", defende o ministro. A redução de impostos para empresas, segundo ele, deve ser condicionada a ações, por parte do empresariado, de inovação, geração de renda e emprego. "Os impostos são altos, a nossa filosofia é pague menos", pontua com um trocadilho com o empresário cearense dono da rede de farmácias Pague Menos, presente no evento.

Em sua fala, ele se mostrou favorável a cobrança de impostos mais elevados para pessoas ricas, mas criticou a cobrança excessiva de empresários que segundo ele, por meio de seus empreendimentos, garantem o desenvolvimento do Brasil. Em complemento a sua argumentação, ele revela que a taxa de 23,5% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil é o percentual de imposto almejado em sua gestão.

As últimas mudanças na cobrança do IPI foram oficializadas em no dia 25 de fevereiro e representam uma diminuição da carga tributária de R$ 19,5 bilhões para o ano de 2022, de R$ 20,9 bilhões para o ano de 2023 e de R$ 22,5 bilhões para o ano de 2024, de acordo com a Receita Federal. Ação, conforme Guedes, é um dos incentivos necessários para impulsionar o desenvolvimento do País.

*Com informações de Beatriz Cavalcante

