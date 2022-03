FMI/Georgieva: guerra eleva inflação e reduz crescimento de países em recuperação

Os impactos da guerra na Ucrânia não se limitam à região próxima do conflito e afetam países em todo o mundo que ainda estão em recuperação da crise de covid-19, alertou a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. A redução do crescimento econômico, aumento da inflação e a insegurança alimentar no continente africano são alguns dos reflexos do conflito no Leste Europeu, destacou a dirigente do fundo.

O comentário de Georgieva ocorreu durante evento online de lançamento de uma nova estratégia do FMI para ajudar nações "frágeis e afetadas por conflitos" a construir "fundamentos fortes" para lidar com crises. De acordo com a diretora, o programa vai reforçar ações feitas pelo FMI nos últimos 12 anos, período em que o fundo distribuiu cerca de US$ 12 bilhões por meio de 88 programas a países com o perfil citado.

