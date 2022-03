Para BCE, efeitos indiretos de energia podem ser persistente fonte de inflação

Dirigente do conselho do Banco Central Europeu (BCE), Isabel Schnabel disse nesta quinta-feira que efeitos indiretos do salto nos preços de energia poderão ser uma persistente fonte de inflação. "Eles não são um choque de preços ocasional que formuladores de política podem ignorar, em particular quando as pressões continuam se acumulando", afirmou, durante discurso em painel sobre "política monetária e mudanças climáticas".

Isabel Schnabel disse também que planos da União Europa (UE) de reduzir importações de gás natural da Rússia em dois terços até o fim do ano, em retaliação à invasão da Ucrânia, deverão impulsionar a inflação.

