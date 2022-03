FMI vê Fed agir de forma apropriada com juros, mas prevê efeito em emergentes

O porta-voz do Fundo Monetário Internacional (FMI), Gerry Rice, afirmou, nesta quinta-feira, 17, que os esforços do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) para normalizar a política monetária são "apropriados" para conter os riscos de inflação.

Segundo ele, o processo intensificará os riscos no horizonte econômico de países emergentes, que também serão afetados pelo conflito decorrente da invasão da Ucrânia pela Rússia.

Sobre o acordo de reestruturação da dívida com a Argentina, que deve ser votado pelo Congresso do país latino-americano nesta quinta, Rice comentou que ainda não tem data para deliberação pelo Conselho Executivo do FMI.

De acordo com ele, é importante que o programa tenha apoio político e popular.

