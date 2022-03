Bolsonaro: Se eu quiser trocar hoje o presidente da Petrobras, não posso

O presidente Jair Bolsonaro (PL) reconheceu hoje seus limites para interferir na Petrobras. "Se eu quiser trocar hoje o presidente da Petrobras, não posso", disse o chefe do Executivo em transmissão ao vivo nas redes sociais, no momento em que o governo vive tensões com o presidente da estatal, Joaquim Silva e Luna, por conta do reajuste dos combustíveis. "A Petrobras é praticamente independente", acrescentou.

Bolsonaro tem feito críticas reiteradas à política de preços da Petrobras e já disse que todo mundo em seu governo pode ser trocado, exceto ele e o vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos).

De acordo com o presidente, o grande problema do Brasil é não refinar todo seu petróleo. "Entre as dez grandes economias do mundo, somos a única que não refina", declarou Bolsonaro. "Se refinarias tivessem sido concluídas, seríamos superavitários em diesel e gasolina e estaríamos exportando."

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O chefe do Executivo ainda voltou a dizer que o preço dos combustíveis no Brasil, apesar de alto, está abaixo da média mundial.

Tags