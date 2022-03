Bolsonaro: não posso nem vou interferir na Petrobras

O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), voltou a dizer nesta quinta-feira, 17, que não pode interferir na Petrobras. "Não posso nem vou interferir na Petrobras. No governo do PT, muita coisa errada foi feita na Petrobras", afirmou o presidente durante o lançamento do Programa Renda e Oportunidade, ao classificar de "malfeito" o que chamou de interferência dos governos petistas na política da estatal.

Segundo Bolsonaro, os efeitos da redução dos impostos sobre os combustíveis ainda não chegaram às bombas. "Na ponta da linha, não baixou os R$ 0,32", acusou o presidente.

Durante o discurso, Bolsonaro exaltou as recentes medidas tomadas pelo governo, principalmente a redução do IOF e do IPI. Em relação ao IPI, o presidente voltou a dizer que a redução das alíquotas será ampliada.

O presidente da República também disse que a reunião ministerial desta quinta "poderia ter sido gravada, dadas as coisas fantásticas que tratamos".

Bolsonaro também exaltou o acordo firmado hoje com a Prefeitura de São Paulo referente ao Campo de Marte: as duas partes concordaram com a concessão definitiva da área à União, incluindo o aeroporto, em troca do cancelamento de uma dívida paulistana de R$ 25 bilhões. "São Paulo vai ganhar", disse.

Ele também disse que defende o seguro defeso, mas que o programa "não pode ser uma farra". A Polícia Federal foi parabenizada por Bolsonaro. Hoje cedo, uma operação da PF atingiu grupos criminosos que realizada fraudes no programa.

