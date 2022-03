Banco da Inglaterra (BoE) eleva juro básico pela 3ª vez seguida, a 0,75%

O Banco da Inglaterra (BoE) decidiu elevar sua taxa básica de juros em 25 pontos-base, a 0,75%, após concluir reunião de política monetária nesta quinta-feira, 17, com a previsão de que a inflação anual ao consumidor (CPI) do Reino Unido deverá atingir cerca de 8% no segundo trimestre e "talvez" ganhar ainda mais força na segunda metade do ano. A decisão de hoje marcou a terceira vez seguida em que o BC inglês aumenta juros.

Segundo comunicado do BoE, oito de seus nove dirigentes de política monetária votaram pelo aumento do juro básico a 0,75%. Único dissidente, Jon Cunliffe defendeu a manutenção da taxa em 0,50%.

Com a invasão da Ucrânia pela Rússia, o BoE prevê que pressões inflacionárias globais irão se intensificar nos próximos meses, em função da alta dos preços de energia e de outras commodities, incluindo produtos alimentícios, e que o crescimento de economias que são importadoras líquidas de energia, incluindo o Reino Unido, deverá desacelerar.

Ainda no comunicado, o BoE avalia que "modesto" aperto monetário adicional poderá ser apropriado nos próximos meses.

