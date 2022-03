Arrecadação de seguros, previdência e capitalização soma R$ 26,05 bi em janeiro

As vendas de seguros e a arrecadação de planos de previdência e de títulos de capitalização somaram R$ 26,05 bilhões em janeiro deste ano, crescimento de 6,5% em relação ao mesmo mês de 2021, quando foram movimentados R$ 24,46 bilhões, informou nesta quinta-feira, 17, a Superintendência de Seguros Privados (Susep).

O segmento de seguros foi responsável por R$ 23,06 bilhões da arrecadação total, crescimento de 6,8% em relação a janeiro do ano passado. Dentro do seguro de pessoas, o destaque foi o seguro de vida, que atingiu o montante de R$ 1,92 bilhão no primeiro mês do ano, o que corresponde a um crescimento de 17,8% em relação a janeiro de 2021.

De acordo com a Susep, os seguros de danos permanecem com forte ritmo de crescimento neste início de ano, alta de 20,3% na arrecadação de prêmios na comparação de janeiro de 2022. Já a arrecadação de prêmios no seguro auto atingiu R$ 3,41 bilhões no primeiro mês do ano, valor 19,4% superior ao do mesmo período de 2021.

A sinistralidade do seguro de danos atingiu 63,7% em janeiro de 2022, impulsionada pela sinistralidade do seguro agrícola, assim como já havia ocorrido em dezembro do ano passado. A sinistralidade dos seguros de danos em janeiro de 2021 foi de 42,8%. Nos seguros de pessoas, a sinistralidade em janeiro de 2022 foi de 30,1%, frente aos 39,4% observados em janeiro de 2021.

