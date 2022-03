Setor de serviços no Ceará inicia ano com estabilidade de 0,6% e fica acima da média nacional

Enquanto a média nacional no volume de atividades do setor de serviços no Brasil começou 2022 com queda de 0,1%, o Ceará registra estabilidade de 0,6% no primeiro mês do ano. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira, 16 de março, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e refletem uma recuperação do setor no Estado.

Saldo positivo no Ceará em janeiro se torna mais representativo considerando o recuo de 1,2% registrado em dezembro de 2021. No comparativo regional, o Estado teve o quarto maior crescimento. Entre os nove do Nordeste, quatro computaram recuo do desenvolvimento econômico do setor de serviços.

As três maiores altas foram registradas no Piauí (2,5%), em Sergipe (1,8%) e no Maranhão (1,7%). O estado de Pernambuco também registra crescimento no setor de serviços, com alta de 1%.



Do outro lado da balança, o maior recuo no volume de serviços no Nordeste foi registrado pela Paraíba, com decréscimo de 4,8%. O Rio Grande do norte também computou redução significativa, fechando o mês de janeiro com queda de 3,2% no setor.

Voltando para o cenário do Estado, o setor de serviços cearenses apresenta cenário promissor de recuperação com a consolidação da retomada econômica. No acumulados dos últimos doze meses, conforme o IBGE, o Ceará acumula alta de 15,7%, quarta maior alta do País.

Com relação às atividades turísticas, o Ceará também registra crescimento, com alta de 0,9% em janeiro de 2022 após ter caído 3,5% em dezembro de 2021. O saldo do Estado, porém, fica abaixo da média nacional de crescimento de 1,1%.

Crescimento das atividades do setor de serviços no Ceará em janeiro de 2022

Serviços prestados às famílias: alta de 18,9%



Serviços de informação e comunicação: 22,5%



Serviços profissionais, administrativos e complementares: 12,6%



Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio: 9,7%



Outros serviços: 24,2%

