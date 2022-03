Expectativa do mercado para inflação sobe de 5,65% para 6,45%

A expectativa do mercado para a inflação oficial, calculada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para o fechamento de 2022 aumentou. Segundo os dados do Boletim Focus, que é divulgado semanalmente com a visão dos entes do mercado financeiro sobre o desempenho da economia, a previsão inflacionária chegou a 6,45%, enquanto na previsão anterior estava em 5,65%.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine