Consórcio Luz de Jaboatão vence leilão de iluminação com deságio

O Consórcio Luz de Jaboatão, formado pelas empresas Enel X Brasil S.A., Mobit – Mobilidade Iluminação e Tecnologia Ltda. e Selt Engenharia Ltda., venceu o leilão de concessão do parque de iluminação pública da cidade de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, realizado hoje (16), na B3, em São Paulo. A proposta apresentada pelo consórcio, no valor de R$ 495.509,41, representou deságio de 54,6% sobre o valor máximo de contraprestação mensal estipulado no edital, da ordem de R$ 1,09 milhão.

O projeto de concessão foi estruturado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A modernização da rede pública de iluminação terá R$ 84 milhões em investimentos do grupo vencedor, com a obrigação de cobrir 100% do município em 18 meses. A expectativa é reduzir em torno de 70% os custos com energia.

Após o leilão, o presidente do BNDES, Gustavo Montezano, destacou o papel da instituição no setor de infraestrutura, em áreas complementares ao financiamento. Segundo Montezano, o BNDES está migrando de um banco monoproduto para um banco multiprodutos.

“Sabemos que uma das principais carências hoje do setor está em ter bons projetos. Montamos nossa fábrica de projetos, constituímos a maior carteira de ativos do mundo e hoje oferecemos o que há de melhor em estruturação e modelagem para os nossos clientes, sejam eles a União, estados ou municípios. É justamente isso que se espera de um banco de desenvolvimento", disse Montezano.

Impacto

A atratividade do projeto de Jaboatão de Guararapes, disputado por quatro licitantes, foi destacada pela equipe do BNDES. Para o superintendente da Área de Estruturação de Parcerias de Investimentos, Guilherme Martins, isso ratifica a percepção do mercado sobre as modelagens desenvolvidas pelo banco. “Deve-se, sobretudo, exaltar o impacto para os mais de 700 mil habitantes de Jaboatão dos Guararapes. Espera-se que a modernização de todo o parque de iluminação pública esteja concluída em até 18 meses, com a redução do gasto do município com energia elétrica em aproximadamente 70%”, afirmou.

O Consórcio Luz de Jaboatão se encarregará, a partir de agora, dos serviços de operação, manutenção, recuperação, modernização e expansão da rede municipal de iluminação pública pelo prazo de 22 anos. A nova concessionária também deverá implantar a tecnologia LED em 47 mil pontos de luz do município em até 15 meses após a assinatura do contrato.

Caberá ainda ao consórcio a responsabilidade de desenvolver projetos específicos para iluminação de 17 pontos históricos e culturais, além de 150 locais de lazer na cidade, incluindo praças, parques, campos e quadras, o que deverá trazer benefícios para a segurança pública e viária, contribuindo também para o desenvolvimento do comércio e a valorização do patrimônio municipal.

A carteira de iluminação pública do BNDES tem dez projetos, dos quais seis já foram leiloados (Jaboatão, Porto Alegre, Teresina, Vila Velha, Petrolina e Caruaru). Há quatro projetos (Curitiba, Canoas, Caxias do Sul e Joinville) em fase de estruturação. Segundo o BNDES, tais projetos totalizam mais de 600 mil pontos de luz e viabilizarão melhorias no serviço de iluminação pública para mais de 7 milhões de pessoas, além de alavancar R$ 1,5 bilhão em investimentos.

