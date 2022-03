Braskem registra lucro líquido de R$ 530 milhões no 4º trimestre; queda de 37%

A Braskem encerrou o quarto trimestre com um lucro líquido de R$ 530 milhões, representando uma queda de 37% frente ao mesmo intervalo de 2020 e 85% abaixo do terceiro trimestre. No ano de 2021, o resultado consolidado da petroquímica foi de R$13,98 bilhões, revertendo um prejuízo de R$ 6,69 bilhões em 2020.

A companhia informou ainda que o resultado operacional recorrente da companhia ficou em R$ 6,31 bilhões no quarto trimestre do ano passado, alta de 40% frente ao mesmo trimestre de 2020 e 18% abaixo do terceiro trimestre. As variações refletem depreciação do real frente ao dólar de 3,5% e 6,8%, respectivamente.

No ano, a Braskem registrou resultado operacional recorrente recorde de R$ 30,32 bilhões, 176% superior ao de 2020. A contração no lucro líquido em relação ao terceiro trimestre reflete os menores spreads internacionais com químicos, polietileno (PE) e polipropileno (PP) no Brasil, PP nos Estados Unidos e na Europa, e PE no México.

A Braskem acrescenta que os spreads ainda assim se mantiveram acima da média histórica dos últimos 10 anos. Segundo a Braskem, as vendas de PP caíram no Brasil, nos Estados Unidos e Europa, por conta de fatores sazonais, também contribuindo para pressionar o resultado.

Em dólar, o lucro líquido do quarto trimestre caiu 23% frente ao terceiro trimestre e subiu 36% na comparação com o mesmo intervalo de 2020, por conta de melhora nos spreads e aumento de vendas na comparação anual.

A receita líquida de vendas entre setembro e dezembro de 2021 atingiu R$ 28,21 bilhões, avanço de 51% em relação ao mesmo período do ano passado e estável frente ao terceiro trimestre.

