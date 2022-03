Segov: PL para desonerar PIS/Cofins da gasolina vai sair do Congresso

A ministra da Secretaria de Governo, Flávia Arruda, afirmou nesta terça-feira, 15, que o projeto de lei para desonerar o PIS/Cofins da gasolina, defendido pelo presidente Jair Bolsonaro, vai sair do Congresso, e não do governo.

"Há construção no Congresso. O texto vai sair de lá, e é um caminho que depende muito da articulação do Congresso. Acho pode ser que seja uma das alternativas", disse a ministra a jornalistas, após um evento do PL em Brasília.

Na semana passada, o Congresso aprovou a desoneração do PIS/Cofins do diesel como forma de amenizar o reajuste do combustível anunciado pela Petrobras.

Flávia rejeitou a hipótese de o próprio Executivo enviar um projeto ao Parlamento para a desoneração. "Esse tipo de projeto, esse esboço de projeto já existe no Congresso."

