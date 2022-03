Biden confirma retirada de candidatura de Sarah Bloom Raskin ao Fed

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, confirmou a retirada da candidatura de Sarah Bloom Raskin ao Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). Em comunicado emitido pela Casa Branca, Biden disse que Bloom foi alvo de ataques "infundados pela indústria e grupos de interesses conservadores" e que "infelizmente, senadores republicanos estão mais focados em ampliar falsas alegações e proteger interesses especiais do que dar passos importantes para lidar com inflação e baixar custos para americanos".

Biden destacou a "experiência sem igual" de Sarah Bloom, que já atuou no segundo cargo mais alto do Tesouro norte-americano e integrou o quadro de diretores do banco central.

O líder americano pediu para que o Comitê Bancário do Senado dê continuidade às nomeações de Jerome Powell, Lael Brainard, Philip Jefferson e Lisa Cook à diretoria do Fed.

