IED da China tem expansão anual de 45,2% no acumulado até fevereiro

A China atraiu o equivalente a US$ 37,86 bilhões em investimento estrangeiro direto (IED) no acumulado deste ano até fevereiro, 45,2% mais do que no mesmo período de 2021, segundo a agência de notícias oficial chinesa Xinhua, que citou dados do Ministério de Comércio do país.

Em moeda local, o volume de IED totalizou 243,7 bilhões de yuans em janeiro e fevereiro, alta de 37,9% em relação a igual intervalo de 2021, informou a Xinhua.

