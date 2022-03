Fundos de bônus emergentes da Europa têm risco de contágio limitado, diz Fitch

Os fundos de bônus de mercados emergentes da Europa têm risco limitado de afetar o sistema financeiro mais amplo em meio à guerra russo-ucraniana, segundo a Fitch Ratings.

"Os fundos têm baixa exposição a Rússia, Ucrânia e Belarus, o que deve limitar o risco de um forte aumento nos resgates", diz a agência de classificação de risco, em nota divulgada nesta segunda-feira.

A exposição média à Rússia de uma amostra de 19 fundos do tipo - que representavam cerca de 17% deste mercado no fim de fevereiro - era de 5%, variando de zero a 14%, disse a Fitch, que se baseou em dados referentes até janeiro.

