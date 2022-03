BCE informa bancos sobre deficiências no cumprimento de metas climáticas

Dirigente do Banco Central Europeu (BCE), Frank Elderson disse nesta segunda-feira (14) que a instituição enviou cartas individuais a bancos da zona do euro informando suas deficiências no cumprimento de metas relacionadas ao clima e meio ambiente.

Em discurso feito durante evento organizado pelo Instituto Bancário Europeu, Elderson disse esperar que os bancos envolvidos tomem "ações decisivas" para corrigir essas deficiências.

"Ao agir assim, os bancos irão finalmente garantir que seu perfil de risco se reflita de forma transparente e abrangente nas informações que divulgam ao público", disse Elderson, que também é vice-presidente do conselho supervisor do BCE.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags