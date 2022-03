Antes do Plano Real, filas nos postos de combustível eram comuns em Fortaleza; veja registros

Diante dos registros recorrentes de filas nos postos de combustível em Fortaleza com preços abaixo da média mas ainda assim elevados, O POVO relembra registros históricos de movimento semelhante durante a década de 1980, antes do plano real e com inflação descontrolada.

Após o reajuste de 18,8% no litro da gasolina que fez o combustível chegar ao maior patamar da série histórica, de R$ 8 em Fortaleza, além da alta de 25% no diesel e de 16% no gás de cozinha, motoristas se aglomeraram em filas para tentar pagar menos de R$ 7 no litro da gasolina. Veja registros:

Movimento tem sido recorrente diante da escalada no preço dos combustíveis iniciada ainda em 2021. Especialistas ouvidos pelo O POVO alertam para um cenário de instabilidade para as próximas semanas, com possibilidade de novos aumentos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Gasolina chega a R$ 8 em postos de combustível de Fortaleza após reajuste da Petrobras

Uber e 99 vão aumentar valor pago a motoristas após alta dos combustíveis

Alta de combustíveis obrigará aéreas a reajustar preços e reduzir rotas

Esse temor foi o mesmo que conduziu centenas de motoristas a fazerem fila nos postos da Capital no dia 19 março de 1980, último dia antes dos preços dos combustíveis sofrerem um reajuste. As filas se formaram do dia e se estenderam até o começo da madrugada.

Situação lembra o drama vivido por motoristas em Fortaleza em março de 1988 quando a expectativa de um reajuste de 18% no preço dos combustíveis gerou uma demanda intensa, com registro de inúmeros postos de combustível sem estoque para atender a população, gerando uma falta generalizada do produto na Capital.

No mesmo ano, em setembro, filas de quilômetros de caminhoneiros a espera de combustível no terminal do Mucuripe após atraso da entrega de combustíveis pelas refinarias. No episódio, motoristas de caminhões tanque chegaram a ficar cerca de uma semana esperando para abastecer e levar as remessas de combustíveis para os postos do Estado.

Tags