Agricultura estima Valor Bruto da Produção em 2022 de R$ 1,208 trilhão

O Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) em 2022 deve ser de R$ 1,208 trilhão, 3,1% maior que o do ano passado, segundo a Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura. O VBP das lavouras deve crescer 8,8% e o da pecuária recuar 9,1%. Em nota, a pasta destaca que a soja deve representar 40,7% do VBP das lavouras, ante 47,4% de 2021.

"O fator mais relevante no comportamento das lavouras vem sendo os preços agrícolas, que, pelo segundo ano, mantêm-se em níveis favoráveis aos produtores. Há um grupo pequeno de produtos formado por arroz, cacau e soja, que, por razões de preços mais baixos ou quantidades produzidas menores, tem apresentado reduções do VBP. Entre esses, as maiores retrações são observadas em arroz, cacau, trigo e soja", destacou a nota da secretaria.

Em relação à pecuária, carne bovina e de frango apresentam as maiores retrações, de acordo com a pasta.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags