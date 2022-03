S&P reafirma rating BBB de Portugal, com perspectiva estável

A S&P reafirmou nesta sexta-feira, 11, o rating de Portugal em BBB, com perspectiva estável. A agência diz que há incertezas geopolíticas globais e preços crescentes de commodities e no setor de energia, o que a levou a revisar em baixa a projeção para o crescimento do país neste ano, de 5,7% a 4,6%. Há ainda o risco de avanço menor, a depender da evolução do conflito na Ucrânia, aponta.

Apesar disso, a agência vê a perspectiva de médio prazo para o crescimento do país como favorável, com expectativa de retomada forte no turismo em 2022 e 2023 e fundos de recuperação da União Europeia entre 2022 e 2027.

Tags