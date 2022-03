PIB do Reino Unido tem alta mensal de 0,8% em janeiro e supera expectativas

O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido cresceu 0,8% em janeiro deste ano ante dezembro de 2021, segundo dados publicados nesta sexta-feira, 11, pelo Escritório Nacional de Estatísticas (ONS, na sigla em inglês) do país. O resultado ficou bem acima da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam alta de 0,2%. Em dezembro, o PIB britânico havia encolhido 0,2% em relação ao mês anterior.

