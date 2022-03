Ministra alemã diz que suspender importação de energia favorece Putin

A ministra das relações exteriores da Alemanha, Annalena Baerboc, defendeu nesta sexta-feira, 11, que seu país não suspenda integralmente as importações de energia russa. Para a autoridade, o caos gerado às nações europeias favoreceria o presidente da Rússia, Vladimir Putin.

"Se pararmos totalmente as importações de energia para Alemanha e outros países europeus, do dia para noite, isso significa que não teremos eletricidade ou aquecimento em algumas semanas. O que seria um favor maior ao presidente russo que isso?", questionou. "Quantos dias conseguimos lidar com as pessoas sem trabalhar, sem ter eletricidade nas creches, sem ter condições de manter os hospitais abertos? Este é exatamente o tipo de desestabilização que o presidente russo desejaria".

