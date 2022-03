Imposto de Renda: mais de 2,2 milhões já entregaram declaração

Apesar de entraves no site no primeiro dia, o número de contribuintes que acertaram as contas com o Leão aumentou na primeira semana de entrega de Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física. Até as 16h de (11), 2.289.606 declarações foram enviadas.

O número representa crescimento de 13,3% em relação ao registrado na primeira semana de entrega no ano passado. Neste ano, o Fisco espera receber 34,1 milhões de declarações, volume semelhante ao enviado em 2021.



O prazo de entrega começou na -feira (7) e irá até as 23h59min59s de . Quem perder o prazo de envio á de pagar multa de R$ 165,74 ou 20% do imposto devido, prevalecendo o maior valor.