Gasolina chega a R$ 7,77 em Juazeiro do Norte e há postos sem abastecer aguardando estoque

Após corrida de motoristas buscando abastecer antes da implementação do reajuste de 18,8% na gasolina e 24,9% no diesel, Juazeiro do Norte amanhece com postos sem abastecer gasolina

Na manhã desta sexta-feira, 11, primeiro dia do reajuste de 18,8% na gasolina e 24,9% no diesel implementado pela Petrobras nas refinarias, Juazeiro do Norte, na região do Cariri, no Ceará, apresenta postos de combustíveis sem abastecer, aguardando reposição de estoque. O litro da gasolina comum que era vendido na região em média por R$ 6,76 já chega a R$ 7,77.

Conforme informações da rádio O POVO CBN Cariri, houve tumulto e longas filas de motoristas durante a noite da quinta-feira, 10 de março, em postos de combustíveis da região. A procura foi movida pelo anseio de economizar um tanque antes do aumento de preços.

Com a alta demanda, alguns pontos de venda alegaram que o estoque já havia zerado e amanheceram nesta sexta-feira, 11 de março, sem gasolina comum disponível para venda.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A rádio O POVO CBN Cariri percorreu alguns postos de combustíveis e contatou que a manhã do primeiro dia de reajuste ainda é de atualização na tabela de preços cobrados aos consumidores, com busca de motoristas por postos que ainda não tenham atualizado os valores.

Sobre o assunto Reajuste Petrobras: previsão é gás de cozinha chegar a R$ 150

Líder de caminhoneiros convoca sociedade a protestar contra alta dos combustíveis

Reajuste Petrobras: queixas de preços abusivos em postos aumentam 1.000% em Fortaleza e multa chega a R$ 15 mi, afirma Procon

Com essa dinâmica, a faixa de preço para gasolina em Juazeiro do Norte está entre R$ 7,70 e R$ 7,80. O litro da gasolina aditivada se aproxima ainda mais dos R$ 8, sendo vendida entre R$ 7,87 e R$ 7,95. O diesel, que também foi reajustado, atinge o patamar de R$ 7,50 por litro do tipo S10, enquanto o preço médio antes na região do reajuste era de R$ 5,98.

*Com informações do jornalista Guilherme Carvalho

Reajuste da Petrobras

Tags