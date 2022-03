Etanol/Cepea: anidro sobe 3,83% e hidratado avança 8,20% nas usinas paulistas

Nas usinas paulistas, o etanol hidratado subiu 8,20% na semana de 7 a 11 de março, de R$ 2,9211 o litro para R$ 3,1606 o litro, em média, de acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq). O valor do anidro avançou 3,83% no período, de R$ 3,2217 para R$ 3,3452 o litro, em média.

O período de levantamento dos dados abrange apenas um dia em que os preços da gasolina praticados pela Petrobras nas refinarias estavam mais altos em razão do reajuste de preços. Mesmo assim, distribuidoras já esperavam aumento no derivado do petróleo em razão da defasagem na comparação com a paridade de importação.

Tags