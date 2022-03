BNDES financiará energia solar para consumidor da Região Norte

O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) vai financiar a troca de geradores a diesel por usinas fotovoltaicas dos consumidores de energia da Região Norte. A operação que permitirá o financiamento foi aprovada (11) pelo banco.

A operação permitirá o financiamento para cerca de 1.600 projetos num prazo de até 150 meses para a instalação de sistemas solares fotovoltaicos em residências e empresas localizadas na região. Antes de aprovar o crédito, a viabilidade do sistema deverá ser avaliada. A empresa designada pelo BNDES para essa avaliação será a Solfácil.



Segundo as estimativas do banco, cada investimento deverá apresentar um custo médio em torno de R$ 37 mil e será 100% financiado. Ao todo, serão cerca de 12 MWp (megawatts-pico) de capacidade instalada, equivalente ao consumo de quase sete mil famílias.

Sem intermediação

Assim, o consumidor final poderá acesso a recursos do BNDES sem a intermediação tradicional dos bancos. “A operação vai contribuir para democratizar o acesso à geração solar para os consumidores de energia da Região Norte, permitindo maior acesso ao crédito na ponta e promovendo a desconcentração bancária”, afirmou a diretora de Concessão de Crédito à Infraestrutura do BNDES, Solange Vieira.



Segundo o BNDES, a adesão à energia limpa possibilitará ao consumidor uma economia até 90% na conta de luz. “A compensação será suficiente para pagar o financiamento”, afirma o banco. Após a liquidação do empréstimo, o consumidor será o proprietário do sistema fotovoltaico, quem tem uma durabilidade prevista de 25 anos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags