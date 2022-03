BCE/Kazimir: alta de juros não virá imediatamente, apesar de riscos à inflação

Apesar do "risco ainda maior que antes da guerra" na Ucrânia de que a inflação na zona do euro fique acima de 2% ao ano por um período extenso de tempo, o aumento do juro não virá imediatamente pois "há tempo" para realizar o aperto da política monetária, segundo avalia o dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do Banco Nacional da Eslováquia, Peter Kazimir.

Em texto publicado no site do BC eslovaco hoje, o dirigente garantir que o ritmo e o período para o aperto monetário serão determinados de acordo com as condições da economia do bloco, além de indicadores acompanhados pelo BCE. "Faremos tudo o que for necessário para garantir a estabilidade da economia e dos mercados financeiros", reforçou.

Para Kazimir, a inflação causada pelo conflito no Leste Europeu deve se espalhar para outros setores e produtos se não houver um cessar-fogo em breve. "Isso representa um risco para a economia, incluindo fortes pressões sobre salários mais altos", alertou o banqueiro central, que destacou ainda o inevitável impacto de sanções à Rússia sobre a economia europeia como um todo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags