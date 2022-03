Yellen diz confiar que Fed adotará medidas necessárias para lidar com inflação

Secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen comentou sobre a alta nos preços para ao consumidor norte-americano, como mostraram nesta quinta-feira, 10, dados oficiais, e afirmou que "a inflação é um problema". A economista, que já presidiu o Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), disse confiar que a instituição monetária "adotará as medidas necessárias" para lidar com a inflação.

Em entrevista ao Washington Post, Yellen pontuou que "muito da pressão inflacionária" vista hoje, não só nos EUA, é resultante de mudanças causadas pela pandemia, como maior demanda por bens do que serviços e os gargalos de oferta.

