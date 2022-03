Transição energética será impactada pela crise do petróleo, diz Décio Oddone

O presidente da Enauta, Décio Oddone, disse em entrevista ao Instituto Brasileiro do Petróleo e Gás Natural (IBP), durante a Ceraweek - conferência do setor realizada em Houston, Estados Unidos -, que a transição energética vai ser impactada pela atual crise do petróleo.

A situação atual teria mostrado, para ele, que além de investimentos em renováveis, o mundo ainda precisa investir nos combustíveis fósseis, mas os recursos estão escassos.

"Estamos mais uma vez confirmando aquela história: o mercado de petróleo é absolutamente imprevisível. A gente viu nas últimas semanas, nos últimos dias, uma mudança constante de cenário, um dia a grande volatilidade passa, mas aparentemente, os impactos do que estamos tendo agora ficarão presentes pelos próximos meses e ano",avaliou Oddone.

Ele afirmou que as expectativas de que a transição energética seria feita por meio de investimentos em renováveis, com preços mais baixos na sua estrutura, "aparentemente não vai ser bem assim".

"A gente está vendo necessidade de investimento em renováveis, mas também da continuidade da produção de petróleo e gás, e com preços mais altos. A sociedade está convivendo hoje com demandas de recursos que não estão disponíveis", explicou, ressaltando que agora os investimentos no setor de óleo e gás ficam bem mais caros. "Vamos nos preparar porque teremos momentos desafiadores e interessantes pela frente",afirmou ao IBP.

