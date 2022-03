Senado suspende sessão para discutir projetos dos combustíveis

O Senado suspendeu até as 13 horas a sessão deliberativa de hoje para negociar a votação do pacote dos combustíveis no plenário. O relator, Jean Paul Prates (PT-RN), incluiu a ampliação do vale-gás e a criação de um auxílio para motoristas de baixa renda no projeto da conta de estabilização dos preços, projeto rejeitado pela equipe econômica.

Inicialmente, os subsídios estavam previstos para entrar no projeto que altera a cobrança do ICMS, apoiado pelo governo.

De acordo com fontes ouvidas pelo Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a estratégia do relator é forçar a aprovação das duas propostas.

No projeto do ICMS, o Senado avalia autorizar o congelamento do ICMS até dezembro, em aceno aos governadores, que resistem em reduzir as alíquotas.

