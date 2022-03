Lagarde ressalta discordância entre dirigentes em meio a incertezas por guerra

Presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde relatou que as opiniões de membros do Conselho da entidade variaram para os "dois extremos" possíveis, com alguns dirigentes defendendo que o BCE "não faça nada" em meio às incertezas para a perspectiva por conta da guerra na Ucrânia, enquanto outros advogaram por ir em frente com a remoção da acomodação monetária "sem opcionalidades", apesar das incertezas.

Segundo afirmou em coletiva de imprensa após decisão monetária do BCE, o comunicado de política monetária divulgado nesta quinta-feira engolba o conjunto de visões trazidas por todos os 25 membros do Conselho do BC comum.

Quanto ao choque provocado pela invasão da Rússia, o vice-presidente da entidade, Luis de Guindos, disse que o impacto não se compara ao período do começo da pandemia de covid-19, uma vez que a ligação financeira entre Rússia e zona do euro "não é relevante".

Lagarde ainda tratou do projeto de criar uma moeda digital de BC (CBDC, na sigla em inglês) do BCE. Segundo ela, a entidade "não pode errar" e é necessário estar "um pouco à frente da curva" para cumprir com as expectativas dos consumidores europeus.

