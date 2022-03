Economia na Real tira dúvidas ao vivo sobre declaração do imposto de renda 2022

O POVO realiza live do Economia na Real no Youtube e Linkedin, hoje, 10 de março, às 11h, mostrando quem precisa e como declarar o imposto de renda 2022

O prazo para declarar o imposto de renda de 2022 segue até o dia 29 de abril com risco de multa e implicações civis para quem não prestar contas com o fisco. Para auxiliar você nesse processo O POVO realiza live do Economia na Real no Youtube e Linkedin, hoje, 10 de março, às 11h, detalhando quem precisa declarar o imposto de renda 2022, o que declarar, o teto da declaração e como fazer.

A transmissão ao vivo ocorrerá em formato de mutirão tira dúvidas e você pode enviar suas perguntas nos comentários da live. A editora-chefe de Economia do Grupo de Comunicação O POVO, Beatriz Cavalcante, irá ser a âncora da live, conduzindo a conversa.

Para detalhar o funcionamento da declaração de imposto de renda de 2022, O POVO receberá como convidado Adalberto Vitor, vice-presidente técnico do Conselho Regional de Contabilidade do Ceará (CRCCE).

Além das principais dúvidas serão detalhados os tipos de declaração, como declarar criptomoedas, os prazos da prestação de contas do fisco, como funcionará o uso do Pix na restituição do imposto de renda de 2022. Como deduzir os gastos com testes de diagnóstico de Covid-19 e todas as novidades para este ano.

Como fazer a declaração do imposto de renda 2022?

Tira dúvidas sobre imposto de renda 2022

Quando: Hoje, quinta-feira, 10 de março;

Hoje, quinta-feira, 10 de março; Hora: Às 11h;

Às 11h; Onde: No canal do Youtube e no perfil do Linkedin do O POVO;

No canal do Youtube e no perfil do Linkedin do Como participar: Enviando suas perguntas e dúvidas nos comentários;

