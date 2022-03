IBGE atualizará modelo de ajuste sazonal da Pesquisa Mensal de Comércio

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que atualizará os parâmetros do modelo de ajuste sazonal da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC) já na divulgação de 13 de abril, com dados referentes a fevereiro de 2022.

"A atualização dos modelos de ajuste sazonal (parâmetros e fatores de ajuste) incorpora os períodos mais recentes com os dados disponíveis da pesquisa. Em função da utilização de novos modelos de ajuste sazonal e métodos de estimação, as séries dessazonalizadas podem ter seus valores revisados desde o início da série histórica até o dado mais recente - isso ocorrerá para todas as séries cujo novo modelo de ajuste sazonal diferir daquele previamente utilizado", avisou o IBGE, em nota técnica.

Segundo Cristiano Santos, gerente da PMC no IBGE, a atualização é um "procedimento padrão", feito pela última vez em abril de 2018.

Santos não soube dizer se a mudança será capaz de amortecer as fortes revisões na série com ajuste sazonal que têm ocorrido nos últimos meses, especialmente sob o impacto de mudanças em padrões de consumo provocadas pela pandemia de covid-19. No entanto, ele lembrou que o novo modelo assimilará informações coletadas durante a crise sanitária, portanto, eventuais mudanças no padrão sazonal de comportamento de consumidores.

"Não sei se tendem a diminuir os ajustes (revisões na série com ajuste sazonal). Com essa atualização, o modelo ajuda a fazer ajustes mais atuais. Nesse sentido, os modelos ficam melhores, porque têm dados mais atuais para fazer comparações", disse Santos. "Do ponto de vista dos últimos anos, ele (o modelo de ajuste sazonal atualizado) incorpora esse período de pandemia, de 2020 em diante", acrescentou.

A mudança do modelo de ajuste sazonal foi detalhada pelo órgão em duas notas técnicas publicadas nesta quinta-feira, 10, em seu site na internet.

