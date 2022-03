Dólar fecha estável com alta de 0,09%

O dólar fechou esta quinta-feira (10) estável, após um dia que teve altas mais no decorrer do pregão. As operações refletiram a redução da pressão compradora de dólar que também ocorreu em outros mercados emergentes, apesar do dia ainda instável nas praças financeiras globais.

A divisa negociada à vista encerrou com variação positiva de 0,09%, a R$ 5,017, muito distante da máxima de R$ 5,077 (+1,29%) alcançada mais cedo e mais próximo da mínima intradiária (de R$ 5,0107, ligeira queda de 0,03%).

Já o principal índice da bolsa brasileira encerrou em baixa, mas longe das mínimas, com temores sobre inflação e alta de juros nos Estados Unidos e a falta de avanços em negociações envolvendo a guerra da Ucrânia. O Ibovespa caiu 0,29%, a 113.565,85 pontos, após perder até 1,8% no intradiário. O volume financeiro negociado foi de R$ 28,2 bilhões.

A alta de Petrobras, após anúncio de reajuste nos preços de combustíveis, e de exportadoras de commodities ajudaram a limitar as perdas. Setores financeiros e ligados à economia doméstica pressionaram o índice, além de Embraer e Natura, após as divulgações dos balanços trimestrais das duas companhias.

O mercado também manteve-se atento ao desenrolar de pautas sobre combustíveis no Congresso e de dados macroeconômicos domésticos.

* Com informações da Reuters

