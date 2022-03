Câmara dos EUA aprova, por ampla maioria, bloqueio a petróleo russo

A Câmara dos Representantes dos EUA aprovou, por ampla maioria, projeto de lei que bloqueia importações de petróleo da Rússia, após decisão anunciada nesta semana pelo presidente Joe Biden de proibir compras de produtos de energia russos. A proposta foi aprovada por 414 votos a favor e 17 contrários. Além de banir importações de petróleo russo, o projeto exige que o Representante do Comércio dos EUA encoraje outros membros da Organização Mundial do Comércio (OMC) a suspender concessões comerciais à Rússia e tomar providências para suspender Moscou do órgão. Fonte: Dow Jones Newswires.

Tags