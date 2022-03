Bolsonaro sinaliza para novos cortes de IPI dos videogames

O presidente Jair Bolsonaro (PL) sinalizou nesta quinta-feira, 10, para novos cortes no IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) cobrado sobre os videogames. "O IPI dos games Por suas vezes, cortamos em 10 pontos porcentuais. A molecada gostou, tem espaço para cortar mais", declarou o presidente em transmissão ao vivo nas redes sociais.

Ao lado de Bolsonaro na live, a secretária Especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, Daniella Marques Consentino, respondeu que era a responsável pela Câmara de Comércio Exterior (Camex). "Então, está resolvido", acrescentou o chefe do Executivo sobre o tema.

Bolsonaro também disse que, em qualquer nova concessão de estradas, a ideia do governo é "sempre diminuir pedágio e isentar para motociclistas", como fez com a rodovia Presidente Dutra.

O presidente ainda elogiou, durante a live, o Sistema de Valores a Receber e o Pix, criados pelo Banco Central. "O Pix, implementado por nosso governo, tirou dos banqueiros R$ 20 bilhões", disse o presidente.

Gafe

Após citar as realizações do governo no Dia Internacional da Mulher, a secretária Daniella afirmou, incorretamente, que a ex-primeira-ministra do Reino Unido Margaret Thatcher, um dos principais nomes do neoliberalismo, foi primeira-dama.

"Tirou o Reino Unido do socialismo e botou o Reino Unido em um caminho de prosperidade. Sabe qual a frase que ela tinha? Qualquer mulher que entenda os problemas de cuidar de uma casa está quase apta a entender os problemas de cuidar de um país", afirmou a secretária, que não foi corrigida por Jair Bolsonaro pela informação errada.

