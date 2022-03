B3: mercado de ações tem volume diário de R$ 32,7 bi em fevereiro; queda de 17,1%

A B3 registrou volume financeiro médio diário de R$ 32,738 bilhões em fevereiro, queda de 17,1% na comparação com fevereiro de 2021. Em relação a janeiro de 2022, houve aumento de 6,8%. A empresa divulgou nesta quinta-feira, 10, seus destaques operacionais.

Os maiores volumes vieram do mercado à vista de ações, com R$ 31,735 bilhões na média diária, queda anual de 16,9%, e avanço mensal de 7%.

O número de investidores ativos chegou a 5,064 milhões, 44,8% a mais que em fevereiro de 2021. Em relação a janeiro, houve crescimento de 0,3%. Os investidores pessoas físicas somaram 4,287 milhões, alta anual de 47,3% e mensal de 1,2%.

O número de empresas listadas passou de 420 para 458 em 12 meses. O valor de mercado das companhias recuou 8,9% na mesma base de comparação, e cresceu 5% em um mês, para R$ 4,766 trilhões.

No mercado de derivativos e futuros, o volume de contratos caiu 10,5% na comparação anual e 6% na mensal, para 4 milhões. Ainda no mercado de futuros, a receita média por contrato caiu 0,6% na comparação com fevereiro de 2021, para R$ 2,230. Em relação a dezembro, o indicador cresceu 5,7%.

