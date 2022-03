Arezzo soma lucro líquido ajustado de R$ 110,52 mi no 4º trimestre; alta de 32,8%

A Arezzo registrou lucro líquido ajustado de R$ 110,52 milhões no quarto trimestre de 2021, o que representou crescimento de 32,8% em relação ao registrado no mesmo período em 2020. No critério sem ajuste, o lucro foi de R$ 103,918 milhões. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização), por sua vez, totalizou R$ 175,268 milhões. O indicador ajustado atingiu R$ 185,27 milhões, alta de 51,6% ante o informado um ano antes.

Já a receita líquida da companhia atingiu R$ 1,092 bilhão entre outubro e dezembro, avanço de 69,6% em relação ao obtido no mesmo período do ano anterior. A margem bruta da companhia ficou em 49,1%, uma expansão de 4,9 pontos base.

No trimestre, as despesas gerais e administrativas ajustadas da Arezzo somaram R$ 108.405 milhões, aumento de 104,2% em relação ao mesmo período de 2020. O retorno sobre capital investido (ROIC) ajustado ficou em 22,9% ante 30,1% em 2020.

Enquanto isso, a dívida líquida da empresa atingiu R$ 272,035 milhões no quarto trimestre, ante R$ 271,053 milhões registrados no terceiro trimestre. A alavancagem medida por dívida líquida/ebitda foi de 0,5 vez, ante 0,4 vez um ano antes.

