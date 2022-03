Via: lucro líquido operacional é de R$ 125 mi no 4º trimestre; queda de 73,4%

A Via reportou lucro líquido operacional de R$ 125 milhões no quarto trimestre de 2021, uma queda de 73,4% ante o mesmo período de 2020. Na linha do Ebitda (lucro antes de impostos, juros, depreciação e amortização) ajustado, o valor foi de R$ R$ 734 milhões, alta de 6,7%. A empresa diz que, no trimestre, houve efeito do "incentivo de subvenção recorrente" de R$ 88 milhões.

A margem Ebitda foi de 9%, 1,8 ponto porcentual superior ao registrado um ano antes. Segundo a companhia, o avanço veio em função de ganhos de produtividade e bom controle de despesas. "Na linha do Ebitda, os ajustes não recorrentes relacionados à atualização dos processos trabalhistas foi de R$ 93 milhões no trimestre e R$ 1,1 bilhão no ano", pontua a companhia.

No trimestre, a receita bruta consolidada apresentou recuo de 15,1% frente ao quarto trimestre de 2020, somando cerca de R$ 9,6 bilhões. "A regressão da receita bruta é explicada pela queda de 26% na receita das lojas físicas que não foi totalmente compensada pelo desempenho positivo da receita online de 6,6%", explica a gestão.

O indicador de alavancagem financeira, medido pelo caixa líquido/Ebitda ajustado dos últimos 12 meses ficou em 1,5x em dezembro/21, considerando recebíveis não descontados no valor de R$ 3,8 bilhões e o ajuste para as antecipações aos fornecedores de R$ 366 milhões.

