Países integrantes da AIE liberam 62,7 milhões de barris de petróleo

Após decisão unânime em 1º de março, os países integrantes da Agência Internacional de Energia (AIE) liberaram 62,7 milhões de barris de petróleo disponíveis em reservas emergenciais, informou a entidade com sede em Paris, em comunicado divulgado nesta quarta-feira, 9.

Mais de dois terços desse volume resultam de estoques públicos, enquanto o restante vem de acordos com a indústria. Até o momento, os Estados Unidos contribuíram com a maior cota (30 milhões barris), seguidos de Japão (7,5 milhões) e Coreia do Sul (4,42 milhões). O Brasil não é país-membro da AIE.

Segundo a agência Reuters, o diretor executivo da agência, Fatih Birol, afirmou que os estoques liberados representam apenas uma "resposta inicial" e que os governos podem liberar mais se for necessário. De acordo com ele, a AIE divulgará um plano de ação para tentar reduzir o uso de petróleo.

As medidas fazem parte dos esforços da comunidade internacional para tentar conter a escalada dos preços da commodity, após a Rússia invadir a Ucrânia.

