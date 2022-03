Em uma hora de sessão, Senado ainda não iniciou votação de pacote do combustível

Após uma hora de sessão, o Senado ainda não iniciou a votação do pacote de projetos dos combustíveis. A indicação é que a votação será adiada.

A dinâmica é a mesma de duas semanas atrás, quando as propostas estavam na pauta, mas não foram submetidas à deliberação. No Senado, é comum que a sessão inicie diretamente com a votação do primeiro item da pauta, o que não ocorreu nesta quarta-feira, 9.

