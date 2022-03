Dicas para proteger seus dados de golpistas no Dei Valor

Articulista quinzenal do O POVO

Beatriz Cavalcante Articulista quinzenal do O POVO

Quase todo mundo já teve seus dados vazados. E tem atitudes que tomamos sem perceber que facilitam o vazamento das nossas informações pessoais para uso em atividades nada legais.

Com isso, fique atento ao que fazer e não fazer para se proteger. Veja o vídeo abaixo

VEJA A PLAYLIST DO DEI VALOR NO YOUTUBE DO O POVO

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Dei Valor desta quarta-feira, 9 de março, traz dicas de para que você fique seguro. O episódio desta semana já está no ar no Youtube e TikTok do O POVO.

Serviço

Programa Dei Valor

Canal do O POVO no YouTube e Tik Tok do O POVO

Quando: quartas-feiras, às 16h

Já viu os outros episódios do Dei Valor?

1º episódio

2º episódio

3º episódio

4º episódio

5º episódio

6º episódio

7º episódio

8º episódio

9º episódio

10º episódio

11º episódio

12º episódio

13º episódio

Entenda tudo sobre a disparada dos preços dos combustíveis no Brasil no vídeo abaixo

Tags